شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحاوي يتوقف عن السحر.. وليد سليمان يختتم مشواره الأهلي المصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أُسدل الستار على مشوار الحاوي وليد سليمان مع الأهلي المصري، بإعلان نهاية مسيرته في الملاعب.

ويختتم الأهلي مبارياته في الدوري المصري مساء الثلاثاء بمواجهة سيراميكا كليوباترا بالجولة الـ34 الأخيرة للمسابقة المحلية التي احتل فيها المركز الثالث.

وغاب وليد سليمان عن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا للإصابة، وبالتالي لن يتمكن من تسجيل ظهور رسمي أخير بقميص الفريق الأحمر، قبل اعتزاله ممارسة كرة القدم رسميا.

وليد سليمان (37 عامًا) أعلن في فبراير/ شباط الماضي اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري 2021/2022، ليكون الأخير له مع الأهلي بعد مسيرة استمرت 11 عاما في القلعة الحمراء.

وجاء إعلان اعتزال وليد سليمان بعد تتويج الأهلي في الإمارات بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخ النادي.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز ملامح مسيرة "الحاوي" وليد سليمان بقميص الأهلي.

جاءت صفقة تعاقد الأهلي مع وليد سليمان في شهر رمضان، وتحديدا في صيف 2011، بعدما حصل النادي على خدمات اللاعب من صفوف إنبي مقابل 8 ملايين جنيه، ووقع وقتها على عقد يربطه بالقلعة الحمراء لمدة أربع سنوات.

الصفقة أسالت الكثير من الحبر في هذه الفترة، خاصةً أن اللاعب كان محل اهتمام أيضا من جانب الغريم التقليدي الزمالك، لكن إصرار الأهلي ورغبة اللاعب حالت دون انتقاله للقلعة البيضاء.

وكانت هناك رغبة كبيرة من جانب وليد سليمان لتحقيق حلم انتقاله للأهلي، ووصل الأمر للضغط على مسؤولي إنبي ووزارة البترول المصرية، حتى انتهى به المطاف في المستشفى، متأثرا بوعكة صحية من شدة التعب.

وبالفعل كان وليد سليمان عند حسن الظن، وأصبح ضلعا أساسيا في تتويج الفريق بـ21 بطولة محلية وأفريقية وعلى رأسها دوري أبطال إفريقيا (4 ألقاب) إضافة إلى برونزية مونديال الأندية مرتين.

ويبقى اللاعب المخضرم أيضا سلاحا تهديفيا مميزا، حيث سجل 75 هدفا وصنع أكثر من 50، في أكثر من 300 مباراة خاضها بجميع المسابقات، في الوقت الذي تربع فيه على قمة هدافي الجيل الحالي من لاعبي الأهلي في البطولات الأفريقية.

الدوري المصري الممتاز: 6 (2013-14، 2015-16، 2016-17، 2017-18، 2018-19، 2019-20)

كأس مصر: 2 (2017، 2019-20)

السوبر المصري: 5 (2012، 2014، 2015، 2017، 2018)

دوري أبطال إفريقيا: 4 (2012، 2013، 2020، 2021)

كأس الكونفدرالية الأفريقية: 1 (2014)

السوبر الأفريقي: 3 (2013، 2014، 2021)

بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في نسختي 2021 و2022