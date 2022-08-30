شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يتمسك بالفرصة الأخيرة للنجاة من الهبوط أمام الاتحاد السكندري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق غزل المحلة، الساعي للبقاء بين الكبار، ضيفه الاتحاد السكندري فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، في مباراة مصيرية لزعيم الفلاحين في ختام منافسات الدوري.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 35 نقطة، من الفوز فى 7 مباريات والتعادل في 14 مباراة والهزيمة فى 12 مباراة، ويحتاج لنقطة وحيدة لضمان البقاء، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ13 برصيد 33 نقطة من 9 انتصارات و10 تعادلات و14 هزيمة.

وأكد مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن فريقه سيلعب على الفوز أمام الاتحاد السكندري، قائلا، "فى لقائنا الأخير كنا ممكن ننهى المباراة لصالحنا بأكثر من هدف، لكن الإجهاد والخوف من الخسارة سبب التعادل".

وأضاف المدير الفني لفريق غزل المحلة، "مواجهة الاتحاد مصيرية بالنسبة لنا وليس لنا بديل سوى الفوز، وسنلعب على الفوز وليس على التعادل، بعد المباراة الأخيرة محدش روح بيته وروحنا على المعسكر على طول عشان مفيش وقت عايزين نسعد جمهور المحلة".

وشهدت قائمة الاتحاد السكندرى للمباراة غياب الأنجولى مابولولو وعبد الله نصيب للإيقاف؛ بسبب تراكم البطاقات، فضلا عن خروج سعيدو سمبورى من القائمة لوفاة ابنته، كما استمر غاب الظهير الأيمن هشام صلاح، بسبب ظروف انشغاله بالتجهيز لحفل زفافه.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندرى كالتالى: وجاءت اختيارات الجهاز الفني للاعبين كما يلي: صبحي سليمان – فارس السيد – السيد سالم – محمود شبانه- كريم يحيى – نادر رمضان – محمود بسيونى - عبد الغني محمد – كريم ممدوح – كريم الديب - محمد مجدي – مورو ساليفو – مروان عطية – أحمد ميسي – احمد راشد – فوزي الحناوي – خالد الغندور – بنجامين بواتينج – إبراهيم حسن – صبرى رحيل – مروان النجار.