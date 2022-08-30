شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يغادر تونس بعد انتهاء المشاركة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب السلة رجال تونس قادمة إلى القاهرة بعد انتهاء المشاركة فى المرحلة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم التى أقيمت فى الفترة من 26 إلى 28 أغسطس الجارى .

ومن المقرر أن تغادر البعثة تونس اليوم، الثلاثاء، على أن تصل القاهرة فجر الأربعاء بعد أن خاض المنتخب 3 مباريات أمام تونس ، الكاميرون و جنوب السودان .

فاز المنتخب أمام تونس في أول مباراة بنتيجة 67/ 61 ، وواصل تألقه فتغلب على الكاميرون في ثانى مباريات التصفيات بنتيجة 86/74، إلا أنه خسر أمام جنوب السودان في المباراة الثالثة بنتيجة 65/85 .

وتصدر جنوب السودان المجموعة بعدما تغلب على المنتخب المصرى بنتيجة 85/65 ، فى المباراة الثالثة من التصفيات، ليرفع رصيده للنقطة 17 بالفوز فى 8 مباريات و الخسارة فى واحدة حتى الآن، مقابل 16 نقطة لمصر، بالفوز فى 7 مباريات والخسارة فى اثنتين.

وحل فى المركز الثالث منتخب السنغال برصيد 15 نقطة ، ثم تونس 14 نقطة ، والكونغو 13 نقطة ، بينما الكاميرون فى القاع برصيد 11 نقطة .