شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة الدوري المصرى اليوم بإقامة 8 مباريات مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتوج الزمالك رسميا ببطولة الدورى للموسم الثاني على التوالي والمرة الـ14 فى تاريخه، قبل أن يخوض مباراة تحصيل حاصل أمام إيسترن كومباني بالجولة الأخيرة للمسابقة.

مواعيد مباريات الجولة 34 لمسابقة الدوري المصرى

الثلاثاء

البنك الأهلى & إنبى..4.30 عصراً

سموحة & فاركو..4.30 عصراً

الأهلى وسيراميكا..4.30 عصراً

الإسماعيلى & طلائع الجيش..6.30 مساءً

بيراميدز & الجونة ..9.30 مساءً

غزل المحلة & الاتحاد السكندرى..9.30 مساءً

المقاولون العرب & المصرى البورسعيدى..9.30 مساءً



القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الزمالك & إيسترن كومبانى..9.30 مساءًالقنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.