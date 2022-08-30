شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وسيراميكا اليوم الثلاثاء 30 / 8 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة والنصف عصر اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع سيراميكا باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

الأهلى يتفوق على سيراميكا فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.95 مليون يورو، بينما تساوى القيمة التسويقية لسيراميكا 4.90 مليون يورو.

نتيجة آخر ظهور للأهلى وسيراميكا في الدوري.

وخسر الاهلى من الطلائع بهدف دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري بينما خسر سيراميكا من بيراميدز بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ترتيب الأهلى وسيراميكا في الدوري

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 67 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 58 هدفا وتلقت شباكه 21، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل 16 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 37.

مواجهات الأهلى وسيراميكا

التقى الاهلى مع نظيره سيراميكا فى 3 لقاءات، ويعد صدام الليلة هو الرابع بين الفريقين، حيث حقق المارد الأحمر الفوز فى المباراتين السابقتين بنتيجة 2-0 و 4-0 وتعادل فى آخر مواجهة بهدف لكل فريق.

أرقام سواريز مع الأهلى

خاض سواريز 16 مباراة مع الأهلى، حتى الآن، بواقع 13 لقاء بالدوري و3 لقاءات بكأس مصر، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مرات ، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 6.

وحافظ الأهلى مع سواريز على نظافة شباكه في 10 لقاءات أمام كل من الجونة ومصر المقاصة والمقاولون وفاركو والاتحاد السكندرى والمصري البورسعيدي ومصر المقاصة بكأس مصر وأخيراً إيسترن كومبانى والاسماعيلى وإنبى بالدوري قبل أن تتلقى شباكه هدفاً من أحمد سمير لاعب الطلائع.