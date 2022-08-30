رسمياً .. مرتضى منصور يقدم إستقالته

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فاجأ أعضاء مجلس الإدارة، خلال الاجتماع الطارئ الذي دعا له أمس، بتقديم استقالته رسميا من رئاسة الزمالك، والاكتفاء بالفترة الماضية.

قدم استقالته بشكل رسمي

وقال محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "مرتضى منصور قدم استقالته بشكل رسمي خلال اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك؛ بسبب الضغوط التي يتعرض لها في رئاسة النادي والمهام الكبيرة في الوقت الحالي، ولكن أعضاء المجلس رفضوا الاستقالة تماماً".

تعيين أحمد مرتضى رئيساً لبعثة الفريق

وتابع محمد فاروق :"الزمالك استقر على تعيين أحمد مرتضى رئيساً لبعثة الفريق في قطر لمواجهة الهلال السعودي في كأس السوبر " .

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أمس الإثنين، اجتماعًا مع أعضاء المجلس بمقر النادي.

حضر الاجتماع الذي زاد عن الساعة كلا من: أحمد جلال إبراهيم، وجمال عبد الحميد، وخالد لطيف، واستشارهم بخصوص تقديم استقالته من رئاسة النادي، الأمر الذي رفضوه بالإجماع.

وسجل مرتضى منصور كلمة ستذاع عبر قناة النادي، والتي سيعلن من خلالها القرارات الناتجة عن اجتماع اليوم.