بيان عاجل من مرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر - عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع أعضاء المجلس بمقر النادي.

حضر الاجتماع الذي زاد عن الساعة كلا من أحمد جلال إبراهيم، وجمال عبد الحميد، وخالد لطيف، واستشارهم بخصوص تقديم استقالته من رئاسة النادي، الأمر الذي رفضوه بالإجماع.

وقام مرتضى منصور بتسجيل كلمة ستذاع عبر قناة النادي، والتي سيعلن من خلالها القرارات الناتجة عن اجتماع اليوم.

وبعد الاجتماع، حرص مرتضى منصور على لعب تنس الطاولة مع الأعضاء.

تقديم استقالته من منصبه لرئاسة النادي

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك، عن تفكير المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، في تقديم استقالته من منصبه لرئاسة النادي.

وأشار المصدر إلى أن مرتضى منصور قد ألمح في جلسته إلى رغبته في تقديم استقالته من منصبه في رئاسة نادي الزمالك، بسبب الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها.

ومن جانبهم، رفض أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء، فكرة تقديم الاستقالة وأكدوا على ثقتهم الكبيرة في رئيس النادي، وطالبوه باستبعاد هذه الفكرة تماما.