سهم الزمالك يختار المغربي .. التعاقد مع زكريا الوردي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادي الزمالك بصورة رسمية عن التعاقد مع المغربي "زكريا الوردي" لاعب وسط فريق الرجاء المغربي في صفقات انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

ونشر الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" تغريدة يعلن خلالها التعاقد مع اللاعب رسميًا.

سهم الزمالك يختار المغربي

وكتب الزمالك في تغريدته:" سهم الزمالك يختار المغربي زكريا الوردي ليكون أحد فرسان القلعة البيضاء في الموسم القادم".

ويستعد الزمالك للقاء إيسترن كومباني المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري.

وتضم قائمة الزمالك لخوض لقاء الغد كل من:

‏‎حراسة المرمى: محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمد طارق - محمد حمدي - عبد الرحمن علي - أحمد زكي - أحمد رفاعي - محيي جمعة - حاتم محمد .

خط الوسط: سيف جعفر - ماجد هاني - محمد خضري - محمد حسام "بيسو" - رضا عبد الرازق - كريم عبدون - أحمد عبد الرحيم " إيشو " - أدهم الخواجة.

خط الهجوم: علي ياسر - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.