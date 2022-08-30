لماذا اعتذر أحمد حسام ميدو عن صورته مع الخطيب

الشارقة - اميمة ياسر - قال أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك الأسبق في تصريحات عبر قناة "صدى البلد" عن كواليس الصورة التي التقطها العام الماضي مع محمود الخطيب رئيس الأهلي وحسن حمدي وفرج عامر : «الموضوع جاء صدفة وأعتذر عن توقيت نزول الصورة، بالصدفة مركب فرج عامر كانت بجانبي، فوجدت بمحمود الخطيب وحسن حمدي بالقرب مني»

وواصل أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك الأسبق : «طبيعي أن أذهب لأصافحهما وطلبت أن نأخذ صورة جميعًا، وبعيدًا عن أي خلاف الخطيب أسطورة، صديقي الذي كان معي طلب الصورة ونشرها، وبعد ذلك أنا نشرتها، سعيد بالصورة ولكن أعتذر عن توقيت نشرها»

تدخل المسؤلين بين الخطيب ومرتضى

وعن أزمة مرتضى منصور والخطيب الجارية أوضح أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك الأسبق قال ميدو: هناك مشاكل بين محمود الخطيب و مرتضي منصور خلال الفترة الحالية، ويجب على المسؤولين بعمل صلح بينهم من أجل المصلحة العامة للكرة المصرية.