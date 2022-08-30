شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة الزمالك يواجهون صاحب الأرض فى ختام بطولة بنى ياس الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك مع نظيره بنى ياس فى ختام بطولة بنى ياس الدولية الودية التى يشارك فيها الفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد.

وفاز فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى شريف الشمرلى، على الأهلى السعودى 0/3 فى ثالث مواجهات الفارس الأبيض ببطولة بنى ياس الدولية الودية بالإمارات أول أمس.

ونجح الزمالك فى الفوز على النصر البحرينى بنفس النتيجة فى ثانى مواجهات البطولة السبت.

كما فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على العين الإماراتى بنتيجة 1/3، فى ختام مواجهاته ببطولة العين الدولية التى يشارك فيها الفريق استعدادا للموسم الجديد، ليختتم المنافسة فى المركز الثانى.

وشهد ختام البطولة حصول رشاد شبل، المحترف يوسيفانى هيرنانديز، على أفضل حائط صد وأفضل لاعب فى البطولة.

وشهدت مواجهات الفريق الأبيض ببطولة العين الخسارة 3 /0 فى أول اللقاءات أمام المنتخب السعودى، قبل الفوز على العربى الكويتى 3 /2 فى ثانى لقاءاته بالبطولة، ثم فوز طائرة الزمالك على الأهلى السعودى بنتيجة 0/3 فى ثالث مواجهاته الجمعة ثم الجيل الصاعد الجزائرى 1/3.

من جانبه أكد شريف الشمرلى، المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، أن فريق الزمالك يحاول الاستفادة من البطولتين استعدادا للموسم الجديد، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض يلعب بطولة العين دون الدوليين نظرا لتواجدهم مع منتخب مصر استعدادا لبطولة العالم.

من ناحية أخرى، قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مد فترة القيد الأولى للرجال والسيدات لـ 29 سبتمبر المقبل بدلا من 15 أغسطس الجارى.

وأخطر الاتحاد الأندية بعدم ضم أى لاعب أو لاعبة بعد غلق باب القيد على أن يتم السماح مع فتح باب القيد فى الفترة الثانية.