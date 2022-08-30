شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومبانى اليوم الثلاثاء 30 / 8 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا نظيره إيسترن كومبانى باستاد القاهرة الدولى، وتوج الفارس الأبيض رسميا ببطولة الدورى للموسم الثاني على التوالي والمرة الـ14 فى تاريخه، قبل أن يخوض مباراة تحصيل حاصل أمام إيسترن كومباني الليلة.

موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومبانى بالدوري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إيسترن كومبانى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك وإيسترن كومبانى

حقق الزمالك فوزاً على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف فى الدور الأول لدوري هذا الموسم بالجولة السابعة عشرة للمسابقة، سجل ثنائية الزمالك عمر السعيد وأحمد السيد زيزو فيما سجل محمود حمدى الونش هدف ايسترن كومبانى الوحيد عن طريق الخطأ فى مرماه.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإيسترن كومبانى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وإيسترن كومبانى اليوم الثلاثاء فى الدوري المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.