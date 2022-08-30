شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومبانى الليلة فى آخر جولات الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الزمالك مع نظيره إيسترن كومباني فى آخر مباريات الموسم، وتعد تلك المباراة تحصيل حاصل للفريقين، حيث توج الفارس الأبيض بلقب الدورى رسميًا، فيما هبط إيسترن كومبانى للقسم الثانى بشكل رسمى.

موعد المباراة اليوم

يخوض الزمالك وإيسترن كومبانى مباراة "تحصيل حاصل" عندما يلتقى الفريقان فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة الدور الأول بين الفريقين

الزمالك كان حقق الفوز على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف فى الدور الأول لدوري هذا الموسم بالجولة السابعة عشرة للمسابقة، سجل ثنائية الزمالك عمر السعيد وأحمد السيد زيزو فيما سجل محمود حمدى الونش هدف ايسترن كومبانى الوحيد عن طريق الخطأ فى مرماه.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

يدخل الزمالك المباراة فى المركز الأول برصيد 77 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز الفريق الأبيض في 24 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4، وأحرز لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27.

ويحتل فريق إيسترن كومبانى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، جمعها من 33 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 15 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم 55 هدفا.