شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات مجلس إدارة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجتمع مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بكامل هيئته، لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة والخاصة بشئون زعيم الثغر وأهمها، تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة والتى تقرر إقامتها يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، واعتماد تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لجميع الفرق الرياضية وبخصوص الفريق الأول لكرة القدم يقوم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى حالياً بالاطلاع على السيرة الذاتية لعدد من المدربين المميزين، على أن يتم الإعلان عن المدير الفنى الجديد للفريق الموسم القادم 2022-2023 فور الاستقرار عليه وإنهاء كافة تفاصيل تعاقده مع إدارة النادى خلال الأيام القليلة القادمة.

تكليف احمد عبد المجيد نائب رئيس النادى برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة السلة التى ستقيم معسكر بدولة صربيا استعداداً للمشاركة فى البطولة العربية والمسابقات المحلية، وتكليف حازم الرجال أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة السلة التى ستشارك فى البطولة العربية بدولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر 2022، وافق المجلس على إقامة حفل المتفوقين دراسياً عن العام الدراسى 2022 وسيتم الإعلان عن موعد إقامة هذا الاحتفال لاحقا، وأطلع السادة أعضاء المجلس على أخر المستجدات الخاصة بتراخيص الإنشاءات بفرع النادى بسموحة " المرحلة الثانية "، وجارى الانتهاء من استيفاء كافة التراخيص.