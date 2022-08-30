شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار منتخب السلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة، والتي أقيمت بتونس بمشاركة منتخب الرجال بقيادة روى رانا المدير الفني .

وخاض المنتخب خلال هذه التصفيات 3 مباريات أمام كل من تونس المستضيفة ، و الكاميرون بالإضافة إلى جنوب السودان.

فاز المنتخب أمام تونس في أول مباراة بنتيجة 67/ 61 ، وواصل تألقه فتغلب على الكاميرون في ثانى مباريات التصفيات بنتيجة 86/74، إلا أنه خسر أمام جنوب السودان في المباراة الثالثة بنتيجة 85/ 65

وتضم قائمة المنتخب كلا من، أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - علي أحمد - عمر طارق - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - عمرو زهران - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.