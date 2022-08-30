شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء بالجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم مساء اليوم، الثلاثاء، الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بإقامة ثماني مباريات قوية، حيث يواجه الأهلي نظيره سيراميكا، ويلتقي الزمالك مع إيسترن كومباني، بينما تخوض فرق المحلة والمقاولون والجونة مباريات حاسمة للتمسك بحلم البقاء أمام الاتحاد والمصري وبيراميدز، في حين يلتقي الإسماعيلي بالطلائع وسموحة مع فاركو والبنك الأهلي أمام إنبي.

ويلاقي فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة والنصف عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

في حين يواجه فريق الزمالك لمواجهة إيسترن كومبانى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

كما يستدرج فريق سموحة نظيره فاركو في الرابعة والنصف عصرا فى ختام مشوار الفريقين بالدوري المصري هذا الموسم.

وفي مباراة أخرى، يلتقى فريق البنك الأهلي بنظيره إنبي في مباراة قوية خالية من الضغوط في الرابعة والنصف عصرا في ختام منافسات الدوري المصري.

كما يحل فريق طلائع الجيش المنتشي بفوزه الأخير على الأهلي ضيفا ثقيلا على الإسماعيلي في التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، بالجولة الـ34 والأخيرة من عمر الدورى العام هذا الموسم.

بينما يستقبل فريق غزل المحلة الساعي للبقاء بين الكبار ضيفه الاتحاد السكندري في التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، في مباراة مصيرية لزعيم الفلاحين في ختام منافسات الدوري.

كما يخوض فريق المقاولون العرب مواجهة حاسمة من أجل البقاء في الدوري، حينما يستقبل ضيفه المصري البورسعيدي في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

في حين يلتقي فريق بيراميدز بنظيره الجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي في مواجهة قوية يسعى من خلالها الفريق الساحلي لمواصلة الصحوة أملا في تحقيق المعجزة والبقاء بين الكبار وذلك في المباراة التي يخوضها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء في ختام منافسات الدوري.