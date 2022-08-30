شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي القاضي: شكرًا حمزة الجمل.. وننتظر مواهب الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الإعلامية نانسي القاضي عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، ثقتها في قطاع الناشئين بالفريق بعد قرار الاعتماد عليهم في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش، بالجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري.

وقالت نانسي القاضي، إن النادي الإسماعيلي على مدار تاريخه «منجم» للناشئين، ومليء بالمواهب المميزة، موضحة أنها تثق في قدرات اللاعبين المقرر مشاركتهم بمباراة طلائع الجيش.

وأشارت نانسي القاضي، إلى أن حمزة الجمل الذي تم توجيه الشكر له، أدى المهمة على أكمل وجه، وهو ابن من أبناء النادي، ولم يُقصر خلال الفترة التي قضاها مديرًا فنيًا للفريق.

واختتمت تصريحاتها، أن خالد القماش سيتولى المسؤولية خلال مواجهة طلائع الجيش، حيث على دراية كاملة بقطاع الناشئين والمواهب المتواجدة فيه، كونه مديرًا له، ما يعني أنه سينتقي أفضل العناصر للمشاركة بالمباراة المقبلة.