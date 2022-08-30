شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يفقد 8 لاعبين أمام الزمالك فى وداع بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال، 8 لاعبين أمام الزمالك المقرر لها مساء الثلاثاء فى التاسعة والنصف مساءً بستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويغيب كل من صابر الشيمى وخالد مصطفى مدافعى الفريق للإيقاف بسبب الإنذار الثالث، فيما اعتذر كل من أحمد أمين قفة وعماد ميهوب والتونسيين فراس بن عيفية ومحمد الطرابلسى عن عدم التواجد فى مباراة الزمالك، بجانب أحمد دعدور وكمال أبو الفتوح لأسباب فنية.

واختار علاء عبد العال 21 لاعبا فى قائمة الفريق الأخيرة، والتى جاءت كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا، عمرو حسام

الدفاع: محمد صالح - حسام حسن- يوسف مجدى عبدالغنى -أحمد ثابت (داهش)- أحمد عبد الموجود (جودة)- أحمد متعب- محمود نعيم.

خط الوسط: محمد ناصر (مودي) -أحمد تمساح - محمد رمضان - أحمد حمزة (حمزاوي) - أحمد حجى - محمد خليفة - عبدالعزيز موسى - عمر فاروق (ميرة)- محمد رمضان.

الهجوم: عادل بدر (نيمار) - يوسف رمضان - محمد أنور (اللمبي).

وهبط فريق إيسترن كومبانى بشكل رسمى بعد الهزيمة من البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الماضية.

وتوقف رصيد إيسترن كومبانى عند النقطة 30 فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى، بعدما نجح فى تحقيق 6 انتصارات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 15 مواجهة، نجح لاعبوه فى تسجيل 31 هدفا واستقبلوا 55 هدفا.