أمير مرتضى: لن ندخل في "خناقة" أو مزاد للتعاقد مع لاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن جمهور ناديه يحب التفاصيل ولا يهتم فقط بفريقه ويحب دائما المشاركة في تطوير الفريق وهذا اهم ما يميزه.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك:" أقدر تخوف بعض الجماهير من اللاعبين الجدد، بسبب رغبتهم في الحفاظ على النجاح الذي وصل له الفريق مؤخرا".

وأضاف:" كل الصفقات التي سيتم التعاقد معها، بناء على اختيارات المدير الفني فيريرا، وفي الأخر قولنا سيكون هناك تدعيمات ولم نفصحها في وقت سابق بسبب تركزينا في تحقيق الدوري والكأس".

وتابع:" الحصول على توقيع لاعب ليس بطوله ولكنها وسيلة لتحقيق البطولة، كنا نقييم احتياجاتنا الفعلية خاصة بعد تألق الشباب ، وكنا النادي الوحيد الذي يملك النفس الطويل للمنافسة على البطولة، على عكس أندية أخرى تُصدر للجمهور أنها ستتعاقد مع لاعبين جدد بعدما خرجت بدون بطولة".

وأكمل:" صفقتات الزمالك ستكون من 6 لـ 8 لاعبين وفق احتياجاتنا من اللاعبين، يتبقى لنا لاعب أجنبي، والصفقات الجديدة لن تشارك في الأدوار التمهيدية لأفريقيا".

وواصل:" من حق الجمهور ان يسأل ويطمأن لكن الصفقات تتم وفق طلبات واحتياجات المدير الفني للفريق، وليست سياستنا أن نتعاقد مع لاعب لمجرد أنه يقوم بالتلميح لأحد أنه زملكاوي".

واتم:" علاقتنا جيدة بجميع الأندية التي لديها لاعبين نستهدف التعاقد معهم، ولن ندخل في "خناقة" أو "مزاد" على لاعب، والمعيار الأول هو أن يكون اللاعب مناسب للفريق".