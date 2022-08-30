أمير مرتضي: تم بيع 60 ألف تذكرة لمباراة سوبر لوسيل.. وفيريرا لا يخشى مواجهة الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أنه تم بيع 60 الف تذكرة لمباراة نهائي كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي".

وقال أمير في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك:" نسعى لتحقيق كأس "سوبر لوسيل" كما حققنا الدوري والكأس ، سيكون يوم مهم ونحن نحب الأحداث الكبيرة كجمهور ولاعبين".

وأضاف:" البعض قال أن المدرب فيريرا يخشى مواجهة الهلال وهذا كلام غير صحيح، فهو ينتظر المباراة اكتر من الجمهور، ويرغب في خوض مباراة كبيرة مثل هذه".

وتابع:" مشاركة اللاعبين الجدد في يد المدير الفني فهو صاحب الحق، لكن اللاعبين الجدد جاهزين وتحت امر المدرب في أي مباراة فهم اصبحوا لاعبين في الفريق".

وأتم :" ابراهيما نداي أكثر جاهزية من زكريا الوردي لخوض مواجهة سوبر لوسيل، لأن الدوري المغربي انتهى من فترة وفريقه خرج من كأس مبكرا، لكن في النهاية القرار في يد المدرب".