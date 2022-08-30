الزمالك يواجه إيسترن في أخر جولة بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - يدخل الزمالك لقاء إيسترن كومباني في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، وهو متوج بدرع الدوري.

ويعتبر هذا اللقاء هو لقاء تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين، حيث توج الزمالك رسميا، بالدوري المصري الممتاز.

على الجانب الآخر هبط إيسترن كومباني لدوري الدرجة الثانية رسميا، ولا يريد أي شيء من اللقاء سوى الظهور الجيد.

وأعطى البرتغالي فيريرا راحة لكل لاعبي الفريق الأول بالزمالك، وسيدخل اللقاء بقائمة كاملة من اللاعبين الصغار والناشئين.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمد طارق - محمد حمدي - عبد الرحمن علي - أحمد زكي - أحمد رفاعي - محيي جمعة - حاتم محمد .

خط الوسط: سيف جعفر - ماجد هاني - محمد خضري - محمد حسام "بيسو" - رضا عبد الرازق - كريم عبدون - أحمد عبد الرحيم " إيشو " - أدهم الخواجة.

خط الهجوم: علي ياسر - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.