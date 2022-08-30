بمشاركة الأهلي والزمالك وسبورتنج.. مواعيد مباريات "السوبر المصري" لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد جدول مباريات كأس السوبر، والذي يشارك به أندية الأهلي والزمالك وسبورتنج، وذلك على صالة حسن مصطفى، بدلًا من صالة 6 أكتوبر.

وجاء جدول مواعيد المباريات على النحو التالي:

السبت 10 سبتمبر 2022 (9 مساءً): الزمالك ضد سبورتنج.

الأحد 11 سبتمبر 2022 (9 مساءً): سبورتنج ضد الأهلي.

الإثنين 12 سبتمبر 2022 (9 مساءً): الزمالك ضد الأهلي.

يذكر أن الفائز سيحصل على 3 نقاط، بينما يحصل الخاسر على نقطة واحدة، أما في حالة التعادل في الوقت الأصلي، ستطبق القاعدة (2:2) من قواعد اللعبة الدولية كاملة.

وفي حالة التعادل في مجموع النقاط، فيتم اختيار الفائز بناء على فارق الأهداف، وإذا وُجد التعادل في هذا أيضًا، فيفوز الفريق الذي سجل أهدافًا أكثر من النادي الذي ينافسه، في المباراة التي جمعتهما معًا.

وستختار القرعة الفائز بحضور ممثلي الأندية، في حالة التعادل في جميع الحالات السابقة.

وأشار البيان إلى أن الرميات الترجيحية محتسبة من ضمن نتيجة المباراة.

كما أن الرميات الترجيحية يجب أن تستكمل حتى لو تم حسم النتيجة.