فيوتشر: لن يتم الاستغناء عن أي لاعب خلال الفترة القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، عن مستقبل لاعبي فريقه، والصفقات الجديد المقرر التعاقد معها.

وقال السقا في تصريحات عبر أون تايم سبورت: "تعاقدنا مع ست لاعبين وسنبدأ الإعلان عن الصفقات بداية الشهر القادم، وهم لاعبين على مستوى عالي".

وأضاف السقا: "لا يوجد لدينا مشاكل مع أي نادي ونحن نحاول المنافسة لذلك من الصعب الاستغناء عن القوام الأساسي للفريق"

وأكمل: "قرار مجلس الإدارة أنه لن يتم رحيل أي لاعب من القوام الأساسي للفريق وحتى الآن لن يرحل أي لاعب".

وتأهل فيوتشر للمشاركة في الكونفدرالية، في الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز الرابع خلال الدور الأول للدوري المصري.