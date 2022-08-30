رسميًا.. الزمالك يعلن التعاقد مع زكريا الوردي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مساء اليوم الإثنين، التعاقد رسميا مع زكريا الوردي قادما من الرجاء المغربي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر "تويتر":" سهم الزمالك يختار المغربي زكريا الوردي ليكون أحد فرسان القلعة البيضاء في الموسم القادم، مرحباً زكريا".

وبدأ الوردي مسيرته بقميص فريق المغرب التطواني، وسجل مشاركته الأولى مع الفريق وهو بعمر 18 عامًا فقط، بعدما تم تصعيده من فرق شباب النادي المغربي، للمشاركة مع الفريق الأول.

وشارك الوردي مع المغرب التطواني في 17 مباراة وصنع هدفا وحيدا خلال موسمين ونصف بقميص الفريق.

وانتقل لاعب الإرتكاز إلى صفوف الرجاء خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2019، وشارك مع الفريق المغربي خلال موسمه الأول في 6 مباريات بدوري أبطال إفريقيا، 3 منهم كأساسي، وتحصل على بطاقة صفراء.

فضلًا عن مشاركته أمام الترجي التونسي بكأس السوبر الإفريقي 2019، الذي فاز به الرجاء بهدفين مقابل هدف.

وفي الموسم الثاني له مع الرجاء، شارك في 8 مباريات ببطولة الكونفدرالية، 7 منهم كأساسي وتحصل على 3 بطاقات صفراء، ودخل ضمن تشكيلة الأسبوع بالبطولة مرة واحدة.

كما شارك أمام الأهلي في مباراة كأس السوبر الإفريقي التي خسرها الرجاء بركلات الجزاء (6-5).