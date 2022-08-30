مصدر يكشف لمصراوي: 6 بنود على طاولة الخطيب ولجنة التخطيط

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن استمرار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي في اجتماعاته اليومية المطولة مع لجنة التخطيط لمناقشة ملف الفريق الأول للكرة وموقفه من الموسم المقبل.

وحضر اجتماع اليوم الذي استمر قرابة 6 ساعات كلا من محسن صالح رئيس لجنة التخطيط، وزكريا ناصف عضو اللجنة، وحسام غالي عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، وتواجد في جزء من الاجتماع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الاجتماع شهد مناقشة 6 بنود علي رأسها موقف الجهاز الفني بقيادة ريكاردو سواريش، وإخطاره بالرحيل عقب مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء غد، والثاني هو أخر مستجدات التفاوض مع مدرب جديد والبند الثالث موقف عدد من اللاعبين مثل بيرسي تاو ولويس ميكسيوني وأحمد ياسر ريان، والرابع هو ملف الصفقات الجديدة، والبند الخامس هو هيكلة لقطاع الكرة، والسادس ملف اللاعبين الذين سيخرجون للإعارة، أو بنظام الرحيل النهائي .

وأضاف: "موقف الفريق الأول لن يتوقف عند رحيل مدير فني ومعاونيه ولكن هناك تصور لهيكلة وتغييرات قد تكون شاملة أو تصل إلي نسبة 90% علي الأقل من المتواجدين حالياً عكس ما يردد البعض بأن الأمور سوف تتوقف عند جهاز فني ".

وتابع: "محمود الخطيب يعقد إجتماعات تصل إلي أكثر من 10 ساعات يومياً ويبذل جهداً كبيراً ويشرف علي كل شئ بنفسه بهدف بناء فريق قوي ودعمه بصفقات جيدة".