قطر تصدر 260 ألف بطاقة من بطاقات هيّا الرقمية قبيل كأس العالم

المنامة - ياسر ابراهيم - ذكر موقع Doha News، في تقرير نشره الإثنين 29 أغسطس/آب 2022، أن نحو 260 ألف بطاقة من بطاقات هيّا الرقمية صدرت لمشجعي منتخبات كأس العالم 2022، التي تنطلق مبارياتها من استاد البيت بمدينة الخور التي تبعد نحو 50 كم عن العاصمة القطرية الدوحة، وذلك حسبما كشف أحد كبار المسؤولين القطريين.

سوف تكون بطاقة هيّا الرقمية، الوسيلة الوحيدة لأي من مشجعي المنتخبات المشاركة في كأس العالم وعشاق كرة القدم لدخول البلاد خلال كأس العالم بقطر.

فيما كشف عن هذه الأرقام سعيد الكواري، المدير التنفيذي لمنصة هيّا الإلكترونية باللجنة العليا للمشاريع والإرث، وذلك خلال حديثه مع قناة سي إن بي سي عربية.

إذ قال الكواري في تصريحات سابقة، إن بطاقة هيّا صدرت في إطار الاستراتيجية الأمنية الخاصة بالبلاد التي سوف تطبقها من أجل البطولة التي تقام في فصل الخريف لأول مرة بتاريخها.

سوف تكون بطاقة هيّا بمثابة تأشيرة دخول للجماهير الدولية، وضمن ذلك حاملو جنسيات مجلس التعاون الخليجي الذين اشتروا تذاكر المباريات، وسوف تكون تصريحاً ضرورياً من أجل الراغبين في دخول ملاعب كأس العالم.

كذلك سوف يُسمح كذلك لحاملي بطاقات هيّا البقاء في قطر حتى 23 يناير/كانون الثاني 2023، أي لأكثر من شهر بعد نهاية البطولة، ويمكنهم السفر داخل قطر والخروج منها والعودة مرة أخرى طوال هذه المدة متى أرادوا.



بطاقة هوية للمشجعين

بعد شراء تذكرة لحضور إحدى مباريات كأس العالم في قطر، سوف يتوجب على الجمهور التقدم للحصول على بطاقة هيّا، التي تعد بطاقة هوية للمشجعين، وتمنحهم مزايا متنوعة، مثل حرية استخدام المواصلات العامة والاستمتاع بالأنشطة الأخرى خلال فعاليات البطولة.

قال الكواري إن الموافقات الضرورية لاستصدار بطاقة هيّا تستغرق 5 أيام بالنسبة لمقدمي الطلبات من خارج قطر، وثلاثة أيام لمقدمي الطلب داخل البلاد.

أوضح: "لدينا فريق متكامل يتكون من 80 شخصاً لضمان إصدار الموافقات في الوقت المثالي. المدة المحددة بخمسة أيام لمن هم في الخارج وثلاثة أيام لمن هم في الداخل تتعلق بما قبل بداية كأس العالم. ولكن خلال البطولة سوف يستغرق الحصول على الموافقة وقتاً أسرع".



مراجعة دقيقة للإجراءات

بحسب تقرير صادر عن صحيفة Qatar Tribune القطرية الناطقة بالإنجليزية، ربما لن يُطلب إصدار بطاقة هيّا من الراغبين في دخول قطر بعد 12 يوماً من انطلاق البطولة.

أوضح التقرير أنه استناداً إلى الظروف بقطر في ذلك الوقت، سوف تجرى مراجعة الإجراء الخاص بإصدار بطاقة هيّا، وذلك وفقاً للكواري وقال: "بعد 12 يوماً من انطلاق البطولة، سوف تراجع إجراءات الدخول في ضوء الموقف حينها. يُتوقع أن تجلب أول بطولة كأس عالم تقام في العالم العربي، أكثر من 1.7 مليون شخص إلى قطر في هذه الأشهر".

في الوقت نفسه أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن بيع 2.45 مليون تذكرة بالفعل من أجل نسخة هذا العام من كأس العالم المقامة في قطر. ولا يزال هناك 500 ألف مقعد متاحة وسوف تباع للجمهور في نهاية سبتمبر/أيلول خلال المرحلة النهائية لتذاكر المباريات.

ومن المتوقع أن تجذب المرحلة القادمة اهتمام الجمهور من حاملي جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما السعوديين الذين يُتوقع أن يأتوا إلى قطر بأعداد كبيرة لحضور أول بطولة كأس عالم تُقام في الشرق الأوسط.



(عربي بوست)