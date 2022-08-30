الامارات | للمرة الـ 11.. طيران الإمارات ترعى البطولة الأميركية المفتوحة للتنس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترعى طيران الإمارات بطولة غراند سلام للتنس للعام الـ11 بصفتها الناقلة الرسمية للبطولة الأميركية المفتوحة للتنس 2022، التي انطلقت منافساتها أمس وتستمر حتى 11 سبتمبر المقبل.

وتعود شراكة طيران الإمارات مع اتحاد الولايات المتحدة للتنس والبطولة السنوية الشهيرة إلى عام 2012، وتضم محفظة رعاية طيران الإمارات لرياضة التنس ثلاثاً من بطولات الجائزة الكبرى الأربع، بالإضافة إلى 60 بطولة أخرى على مدار العام بالشراكة مع اتحاد التنس للمحترفين ATP، بما في ذلك البطولة الغربية والجنوبية المفتوحة في سينسيناتي وبطولة ميامي المفتوحة، وبطولة بي إن بي باريباس المفتوحة في إنديان ويلز.

وقال نائب رئيس إقليمي لعمليات طيران الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية عيسى سليمان أحمد: «تدعم طيران الإمارات البطولة الأميركية المفتوحة منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك انطلاقاً من التزامنا بربط الناس في جميع أنحاء العالم من خلال شغف مشترك بالرياضة. البطولة الأميركية المفتوحة واحدة من أهم الأحداث على التقويم الرياضي العالمي، ويسعدنا أن نكون الناقلة الرسمية التي تجمع الجماهير في جميع أنحاء العالم معاً للاستمتاع باللعبة. كما نسعى باستمرار، بموجب وعد علامتنا التجارية إلى إسعاد عملائنا بتجربة متميزة لا تضاهى، سواء على متن الطائرة أو في البطولة، ونتطلع إلى تلبية شغف عشاق التنس في الولايات المتحدة وحول العالم».