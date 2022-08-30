الامارات | التعاون يستعين بمعد نفسي لتجهيز الفريق الأول

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شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يستعين بمعد نفسي لتجهيز الفريق الأول والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون عبدالعزيز منقوش لـ«الإمارات اليوم» إن النادي استعان بالمعد النفسي الدكتور البحريني نبيل طه ضمن استعدادات الفريق الأول للموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى.
وقدم الدكتور طه محاضرات نوعية في أهمية الاستعداد النفسي قبل وبعد كل مباراة رسمية كانت أو ودية بمشاركة مدرب الفريق الأول بدر طبيب ومساعده البحريني علي عبدالمجيد وأقيمت على هامش المعسكر التدريبي الذي يقيمه النادي في استاد القطارة في نادي العين.
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