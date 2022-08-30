الامارات | 8 أندية احتكرت الدوري في 47 نسخة.. والعين «الزعيم»

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أندية احتكرت الدوري في 47 نسخة.. والعين «الزعيم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن الدوري عامه الـ50 بعدما أبصر النور في موسم 1973-1974، وأقيمت على مدار السنوات الـ49 الماضية، 47 نسخة من بطولة الدوري في عصري الهواة والاحتراف، فيما تم إلغاء الدوري في مناسبتين، الأولى في موسم 1990-1991 بسبب حرب الخليج، والثانية بموسم 2019-2020 إثر تداعيات فيروس كورونا.

وتمثل انطلاقة دوري 2022-2023، النسخة الـ14 من عصر الاحتراف، ويتوقّع لها أن تكون نسخة قوية ومثيرة لقوة التعاقدات التي أبرمتها الأندية الـ14 المنافسة على اللقب في فترة «الميركاتو» الصيفي، سواء على صعيد المدربين أو اللاعبين.

وتحتكر ثمانية أندية ألقاب الدوري في عهدي الهواية والاحتراف، وعلى الرغم من فوز الشارقة بلقب النسخة الأولى موسم 1973-1974، إلا أن فريق العين الأكثر تتويجاً باللقب، بعد أن حصد «الزعيم» اللقب في 14 مناسبة بين عامي 1977 و2022، خمسة منها في دوري «المحترفين».

وتتشارك طموحات شباب الأهلي والوصل المعززين بصفقات من العيار الثقيل، والخبرات المونديالية والقارية على صعيد الأجهزة الفنية، في أن يحمل الموسم الجديد عنوان فك الشراكة التي تربطهما على صعيد ثاني أكثر الأندية تتويجاً بالدوري، برصيد سبعة ألقاب لكل منهما، بعد أن توّج بها «فرسان دبي» بين عامي 1975 و2016، فيما حقق «الإمبراطور» ألقابه السبعة في فترة ما قبل الاحتراف بين عامي 1983 و2007.

بدوره، يتسلح الشارقة المدعم بخبرات المدرب الروماني الخبير أولاريو كوزمين، بطموح انتزاع «الملك» للقب الثاني في عصر الاحتراف بعد تتويجه عام 2019، والسابع تاريخياً بالدوري، وهو الأمر ذاته الذي يتطلع إليه الوحدة المعزز بالمدرسة البرتغالية بعد تعاقده مع المدرب كارلوس كارفالهال، بطموح التتويج الثاني لـ«العنابي» في المحترفين بعد لقبه موسم 2009-2010، والخامس في مسيرته بالدوري منذ أن توّج باللقب الأول عام 1999.

وتتباين طموحات الجزيرة والنصر في سعي كل منهما للقب الرابع في تاريخ الدوري، إذ يبحث «العميد» عن بصمة أولى في المحترفين، بعد أن جاءت ألقابه الثلاثة في عصر الهواة بين عامي 1978 و1986، فيما يطلب «فخر أبوظبي» إضافة نجمته الاحترافية الرابعة بعد أن توج على مدار الأعوام الـ14 الماضية في عصر الاحتراف بثلاثة ألقاب آخرها عام 2021.

البطائح الوافد الجديد.. ورقمه 21

يشهد موسم 2022-2023، استمرار ظاهرة الوافدين الجدد إلى عالم الأضواء، بوجود فريق البطائح الذي يخوض منافساته في «المحترفين» للمرة الأولى، بعدما أمضى ثلاث سنوات في دوري الهواة.

ويعتبر البطائح الفريق رقم 21 تاريخياً الذي يسجل صعوده إلى دوري الأضواء، في طموحات مشروعة له للبقاء في دوري الكبار، وتجنب الانضمام إلى 20 نادياً سبق لها تذوق طعم الهبوط ومغادرة عالم الكبار، ومن أبرزها فريق الإمارات الذي سجل نهاية الموسم الماضي هبوطه للمرة 11 تاريخياً للدرجة الأولى.

كما حفل تاريخ البطولة على مدار 47 نسخة مضت، بمغادرة اتحاد كلباء لدوري الأضواء في تسع مرات، والفجيرة وخورفكان في ست مناسبات لكل منهما، بجانب هبوط بني ياس والشعب (سابقاً) في خمس مرات لكل منهما، مقابل تسجيل نادي دبي (سابقاً) ورأس الخيمة الهبوط في أربع مرات لكل منهما، وتشارك حتا والجزيرة وعجمان والظفرة لمرارة الهبوط في ثلاث مرات لكل منها، وهو الأمر الذي ينطبق على الهبوط لمرتين لكل من فرق الشارقة والرمس ودبا الفجيرة والعروبة، مقابل مغادرة وحيدة لدوري النجوم لكل من أندية الأهلي (شباب الأهلي حالياً)، ودبا الحصن، والشباب (سابقاً) والعربي.

• 4 أندية فقط لم تغب شمسها عن دوري الأضواء هي: العين والنصر والوصل والوحدة.

أبطال الدوري في عصري الهواة والمحترفين

1ـ العين (14 لقباً): أعوام (1977-1981-1984-1993-1998-2000-2002-2003-2004-2012-2013-2015-2018-202).

2ـ شباب الأهلي (7 ألقاب): أعوام (1975-1976- 1980-2006-2009-2014-2016)

3ـ الوصل (7 ألقاب): أعوام (1982-1983-1985-1988-1992-1997-2007).

4ـ الشارقة (6 ألقاب): أعوام (1974-1987-1989-1994-1996-2019)

5ـ الوحدة (4 ألقاب): أعوام (1999-2001-2005-2010).

6ـ الجزيرة (3 ألقاب): أعوام (2011-2017-2021)

7 النصر (3 ألقاب): أعوام (1978-1979-1986)

8ـ الشباب سابقاً (3 ألقاب): أعوام (1990-1995-2008).

الفرق الأكثر هبوطاً من الأضواء

1ـ فريق الإمارات (11 مرة): أعوام (1977-1983-1985-1989-1992-2001-2008-2010-2012-2019-2021).

2ـ اتحاد كلباء (9 مرات): أعوام (1981-1988-1993-1998-2005-2011-2013-2015-2017).

3ـ خورفكان (6 مرات): أعوام (1993-1997-2000-2002-2005-2009).

4ـ الفجيرة (6 مرات): أعوام (1987-1992-2001-2007-2016-2021).

5ـ بني ياس (5 مرات): أعوام (1994-2000-2002-2006-2017).

6ـ الشعب سابقاً (5 مرات): أعوام (1992-1997-2009-2014-2016).

7ـ رأس الخيمة (4 مرات): أعوام (1979-1988-1992-1999).

8ـ دبي سابقاً (4 مرات): أعوام (2003-2005-2007-2014).

9ـ عجمان (3 مرات): أعوام (1992-2010-2015).

10ـ الظفرة (3 مرات): أعوام (2003-2005-2011).

11ـ حتا (3 مرات): أعوام (2008-2018-2021).

12ـ الجزيرة (3 مرات): أعوام (1978-1986-1995).

13ـ دبا الفجيرة (2 مرة): أعوام (2013-2019).

14ـ العروبة (2 مرة): أعوام (1993-2022).

15ـ الرمس (2 مرة): أعوام (1979-1983).

16ـ الشارقة (2 مرة): أعوام (1999-2012).

17ـ دبا الحصن: عام 2006.

18ـ العربي: عام 1974.

19ـ الشباب سابقاً: عام 1974.

20ـ الأهلي (شباب الأهلي حالياً): عام 1996.