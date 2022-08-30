الامارات | المنصوري يتقلد برونزية الدراجات الآسيوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز نجم منتخب الدراجات أحمد المنصوري الميدالية البرونزية في سباق الإسكراتش بكأس آسيا للمضمار المقامة في تايلاند والتي اختتمت مساء أمس لينهي مشوار الإمارات في البطولة بإحراز ثلاث ميداليات ذهبية وفضية ليوسف ميرزا أحرزها في سباق النقاط والإقصاء إضافة إلى برونزية أحمد المنصوري.

ويشارك المنتخب اليوم في سباق ذكرى تأسيس الاتحاد التايلاندي للدراجات الـ62، والذي يقام على هامش البطولة الآسيوية للمضمار.