الامارات | طرح تذاكر الجولة الأولى للدوري.. إلكترونياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن طرح تذاكر مباريات الجولة الأولى، لدوري أدنوك للمحترفين لموسم 2022-2023 للجمهور عبر التطبيق والموقع الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية www.uaeproleague.ae وعبر موقع «بلاتينيوم لست».

وحرصت رابطة المحترفين، على تسهيل شراء تذاكر المباريات رقمياً من خلال خطوات سهلة وبسيطة، عن طريق الموقع الإلكتروني للرابطة، أو من خلال التطبيق، أو من خلال مسح الرمز (QR) المتوفر في جميع الملاعب.

وتنطلق منافسات الدوري يومي الجمعة والسبت المقبلين، وسط ترقب كبير من كل الفرق ومشجعي الأندية، انتظاراً للحدث الأكبر في المنطقة.