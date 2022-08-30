شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: مجلس فيوتشر إتخذ قرار بعدم رحيل أحمد عاطف و عمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بنادى فيوتشر، على إتخاذ مجلس الإدارة قرار بعدم رحيل أحمد عاطف وعمر كمال عبد الواحد ثنائى الفريق.

وقال السقا فى تصريح لبرنامج جمهور التالتة الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق ويذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2، أن المجلس حتى الأن أيضا يرفض رحيل اللاعب محمد رضا بوبو.

تغلب فريق فيوتشر على نظيره المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فيوتشر إلى 56 في المركز الرابع بجدول الدوري، بينما توقف رصيد المقاصة عند 15 نقطة في المركز الأخير بجدول المسابقة.

وكان فيوتشر الأنشط خلال الشوط الأول وهدد مرمى المقاصة في أكثر من فرصة ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى بلتاجي سمير ، فيما سجل مروان محسن هدف التقدم لفيوتشر في الدقيقة 43 بعد استقبال عرضية من الجبهة اليسرى ولعبها عرضية على يمين حاري المقاصة، واستمرت النتيجة بتقدم فيوتشر بهدف نظيف حتى نهاية الشوط الأول.

ولم يتغير الوضع طوال الشوط الثاني حتى نهاية المباراة بهزيمة المقاصة في آخر مبارياته في الدوري الممتاز بعد تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.