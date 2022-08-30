شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 29/8/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 29/8/2022 ، الكثير من الأخبار الرياضية الهامة منها المقاصة يخسر من فيوتشر بهدف في مباراة توديع الممتاز، وعودة محمد عبد المنعم لقائمة الأهلي أمام سيراميكا في ختام الدوري، ورسميًا.. كامل أبو على رئيسًا للنادى المصرى بالتزكية بأغلبية مطلقة، والمحكمة الرياضية ترفض الطعن.. واستمرار منع فاركو من القيد فترتين وإيقاف تيري 4 شهور،وبيراميدز يتمسك ببقاء رمضان صبحي ويرفض العروض المحلية لرحيله .

عودة محمد عبد المنعم لقائمة الأهلي أمام سيراميكا في ختام الدوري

أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام في الرابعة والنصف عصر غد الثلاثاء على ‏استاد الأهلي ‏we‏ السلام، ضمن مواجهات الجولة الـ34 «الأخيرة» من بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني غدًا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة إيسترن كومباني المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

خالد الغندور: الزمالك يبحث عن مهاجم أفريقى.. وزيزو يقترب من تعديل عقده

أكد الإعلامى خالد الغندور أن نادى الزمالك يبحث عن مهاجم أفريقى للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال الغندور فى برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الزمالك يبحث عن مهاجم أفريقي لتعزيز خط الهجوم بعد التعاقد مع إبراهيما نداى وزكريا الوردي وأحمد أيمن منصور".

الأهلى يستعد لإعلان صفقاته الجديدة بعد مباراة سيراميكا استقر مسئولو النادي الأهلي على إعلان الصفقات الجديدة التى أبرمتها إدارة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد مباراته أمام سيراميكا غدا، الثلاثاء، فى ختام الموسم الحالي للدوري المصري، بناءً على قرار مسئولي الأهلي الذين اتفقوا على تأجيل الحديث عن أي شىء يخص فريق الكرة لحين الانتهاء من مباريات الدوري العام.

استبعد خالد القماش، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، إياد العسقلانى مدافع منتخب الشباب من حساباته الفنية فى مباراة طلائع الجيش لعدم امتلاك اللاعب عقد لاعب محترف مع الفريق الأول حتى الآن، وبالتالى ليس من حقه المشاركة فى المباراة.