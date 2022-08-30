شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبا فى قائمة إيسترن كومبانى الأخيرة بالدورى استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار علاء عبد العال المدير الفنى لنادى إيسترن كومبانى، 21 لاعبا فى قائمة الفريق الأخيرة، استعدادا لمباراة الزمالك المقرر لها مساء الثلاثاء فى التاسعة والنصف مساءً بستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا، عمرو حسام

الدفاع: محمد صالح - حسام حسن- يوسف مجدى عبدالغنى -أحمد ثابت (داهش)- أحمد عبد الموجود (جودة)- أحمد متعب- محمود نعيم.

خط الوسط: محمد ناصر (مودي) -أحمد تمساح - محمد رمضان - أحمد حمزة (حمزاوي) - أحمد حجى - محمد خليفة - عبدالعزيز موسى - عمر فاروق (ميرة)- محمد رمضان.

الهجوم: عادل بدر (نيمار) - يوسف رمضان - محمد أنور (اللمبي).

وهبط فريق إيسترن كومبانى بشكل رسمى بعد الهزيمة من البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الماضية.

وتوقف رصيد إيسترن كومبانى عند النقطة 30 فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى، بعدما نجح فى تحقيق 6 انتصارات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 15 مواجهة، نجح لاعبوه فى تسجيل 31 هدفا واستقبلوا 55 هدفا.