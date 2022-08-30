جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة اليوم

القاهرة - سامية سيد - يتربع أحمد السيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر، على عرش صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 19 هدفا، يليه مروان حمدى مهاجم سموحة برصيد 15 هدفا، وذلك بعد اقامة مباراة اليوم حيث نجح فريق فيوتشر، فى إنهاء مسابقة الدوري في المركز الرابع بشكل مؤقت بعد الفوز علي المقاصة بهدف نظيف، منتظرا نتيجة فريق طلائع الجيش غداً الذي ينافسه علي هذا المركز.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصرى كالتالى:

أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 19 هدفا

مروان حمدي (سموحة) - 15 هدفا

جون إيبوكا (إنبي) – 13 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندرى) - 13 هدفا

مصطفى شلبي (إنبي) - 10 أهداف

شادي حسين (سيراميكا) - 10 أهداف

المقاصة يخسر من فيوتشر بهدف في مباراة توديع الممتاز

تغلب فريق فيوتشر على نظيره المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فيوتشر إلى 56 في المركز الرابع بجدول الدوري، بينما توقف رصيد المقاصة عند 15 نقطة في المركز الأخير بجدول المسابقة.