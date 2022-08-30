شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتربع أحمد السيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر، على عرش صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 19 هدفا، يليه مروان حمدى مهاجم سموحة برصيد 15 هدفا، وذلك بعد اقامة مباراة اليوم حيث نجح فريق فيوتشر، فى إنهاء مسابقة الدوري في المركز الرابع بشكل مؤقت بعد الفوز علي المقاصة بهدف نظيف، منتظرا نتيجة فريق طلائع الجيش غداً الذي ينافسه علي هذا المركز.
وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصرى كالتالى:
أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 19 هدفا
مروان حمدي (سموحة) - 15 هدفا
جون إيبوكا (إنبي) – 13 هدفا
كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندرى) - 13 هدفا
مصطفى شلبي (إنبي) - 10 أهداف
شادي حسين (سيراميكا) - 10 أهداف
المقاصة يخسر من فيوتشر بهدف في مباراة توديع الممتاز
تغلب فريق فيوتشر على نظيره المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد فيوتشر إلى 56 في المركز الرابع بجدول الدوري، بينما توقف رصيد المقاصة عند 15 نقطة في المركز الأخير بجدول المسابقة.
وكان فيوتشر الأنشط خلال الشوط الأول وهدد مرمى المقاصة في أكثر من فرصة ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى بلتاجي سمير ، فيما سجل مروان محسن هدف التقدم لفيوتشر في الدقيقة 43 بعد استقبال عرضية من الجبهة اليسرى ولعبها عرضية على يمين حاري المقاصة، واستمرت النتيجة بتقدم فيوتشر بهدف نظيف حتى نهاية الشوط الأول.
ولم يتغير الوضع طوال الشوط الثاني حتى نهاية المباراة بهزيمة المقاصة في آخر مبارياته في الدوري الممتاز بعد تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
خط الدفاع : طارق طه - سعد سمير - مروان صحراوي - محمود شعبان
خط الوسط: غنام محمد - محمد رضا - عمر سافيولا - أشرف مجدي - مصطفى البدري
خط الهجوم : مروان محسن
فيما أعلن عيد مرازيق المدير الفني لفريق المقاصة تشكيل فريقه لمباراة فيوتشر والمكون من:
حراسة المرمى: بلتاجي سمير
خط الدفاع : محمود عقل - أحمد عيد - علي المصري - محمد الضرف
خط الوسط: حسام عبد الواحد - زياد أشرف - إسلام زيادة - يحيى زكريا
خط الهجوم: محمود عادل - جون أفيري