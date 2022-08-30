7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 29/8/2022 ، الكثير من الأخبار الرياضية الهامة منها جماهير الأهلي تجهز احتفالا خاصا لوداع وليد سليمان فى مباراة سيراميكا ، والمقاصة يخسر من فيوتشر بهدف في مباراة توديع الممتاز، وعودة محمد عبد المنعم لقائمة الأهلي أمام سيراميكا في ختام الدوري، ورسميًا.. كامل أبو على رئيسًا للنادى المصرى بالتزكية بأغلبية مطلقة.

جماهير الأهلي تجهز احتفالا خاصا لوداع وليد سليمان فى مباراة سيراميكا

تجهز جماهير الأهلي احتفالية خاصة لوليد سليمان نجم الأهلي خلال مباراة فريقها غدا أمام سيراميكا فى ختام منافسات الدوري المصري الممتاز.

عودة محمد عبد المنعم لقائمة الأهلي أمام سيراميكا في ختام الدوري

أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام في الرابعة والنصف عصر غد الثلاثاء على ‏استاد الأهلي ‏we‏ السلام، ضمن مواجهات الجولة الـ34 «الأخيرة» من بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني غدًا