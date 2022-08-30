شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إعتزاله.. منصف يحرص على مساندة لاعبى الاتحاد قبل لقاء المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد عبد المنصف أوسة حارس نادي الاتحاد السكندرى المعتزل حديثاً ،على حضور تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم وقبل اللقاء الأخير بالدوري الممتاز أمام المحلة غدا الثلاثاء على استاد ملعب المحلة .

وقام أوسة، بتوديع زملائه ومساندتهم للقاء الغد.. وكذلك قام بتوديع الجهاز الفني والتقاط الصور التذكارية.

منصف انضم للفريق بداية الموسم المنقضي وحقق أرقاما قياسية خلال الموسم، حيث دخل أوسة موسوعة الأرقام القياسية بعدما تخطي حارس زعيم الثغر، كلا من الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي الذي شارك في 25 موسما متتاليا مع روما والأسطورة الأخرى رايان جيجز نجم مانشستر يونايتيد والذى لعب نفس عدد المواسم التي لعبها أسطورة روما، وتجاوز منصف تلك الأرقام بمشاركته في الموسم رقم 26 على التوالي.

وهناك رقم أخر مميز حققه أوسة حيث وصل إلى 40090 دقيقة لعب في الدوري وهي كالتالي: مع مزارع دينا (4365) والزمالك (11965) والجونة (3960) وإنبي (7110) ووادي دجلة (11160) والاتحاد السكندري (1530 ).