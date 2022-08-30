شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الاثنين 29 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام في الرابعة والنصف عصر غدٍ الثلاثاء على استاد الأهلي - السلام، ضمن مواجهات الجولة الـ34 "الأخيرة" من بطولة الدوري الممتاز.
قبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.
يواصل مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع نظرائهم فى نادي وادى دجلة للحصول على خدمات كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق الدجلاوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الأهلي فى الموسم الجديد.
ويجيد كريم الدبيس لاعب منتخب الشباب اللعب فى أكثر من مركز، سواء الظهير الأيسر أو مركزى الجناح الأيمن والأيسر، ويقدم مستويات جيدة مع دجلة وكان محل اهتمام الأهلي منذ الصيف الماضي.
تجهز جماهير الأهلي احتفالية خاصة لوليد سليمان نجم الأهلي خلال مباراة فريقها غدا أمام سيراميكا فى ختام منافسات الدوري المصري الممتاز، باعتبارها المباراة الأخيرة فى مسيرة الحاوي قبل اعتزاله كرة القدم، بعدما أعلن من قبل أن الموسم الحالي هو الأخير فى مسيرته مع الأهلي.
ومن المتوقع أن يحضر وليد سليمان مباراة الأهلي أمام سيراميكا من الملعب بعد علمه برغبة الجماهير فى الاحتفال به فى ختام مباريات الأهلي بالدوري. وترغب جماهير الأهلي حضور أكبر عدد من المشجعين مباراة سيراميكا غدا من أجل توديع الحاوى، باعتبارها آخر مباراة للفريق الأحمر بالموسم الحالي قبل اعتزال وليد سليمان للكرة.