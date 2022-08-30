شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الاثنين 29 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام في الرابعة والنصف عصر غدٍ الثلاثاء على استاد الأهلي - السلام، ضمن مواجهات الجولة الـ34 "الأخيرة" من بطولة الدوري الممتاز.

قبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.