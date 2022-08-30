شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن التعاقد مع المغربى زكريا الوردى: أحد فرسان القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الزمالك، التعاقد مع لاعب الوسط المغربى زكريا الوردى قادما من الرجاء المغربى فى صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء فى الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمى لنادى الزمالك على موقع "تويتر"، فيديو تقديم اللاعب المغربى معلقا عليه: "سهم الزمالك يختار المغربي زكريا الوردي ليكون أحد فرسان القلعة البيضاء في الموسم القادم".

زكريا الوردى لم يحصل على أي بطاقة حمراء طوال مسيرته مع الرجاء الذى دافع عن ألوانه في 112 مباراة منذ انضمامه للفريق في 2019 قادما من المغرب التطواني، وتصل القيمة التسويقية للاعب حاليا 1 مليون يورو.