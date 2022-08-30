شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا رايس لاعبة سيدات طائرة الأهلى: سعيدة بالانضمام للفريق.. وجاهزة للتتويج بالبطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت المحترفة البورتوريكية ديانا كارولينا رايس، لاعبة فريق «سيدات طائرة الأهلي» عن سعادتها الغامرة بارتداء قميص النادي.

وقالت ديانا إنها جاهزة لبذل أقصى جهدها مع الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل التتويج بجميع البطولات، والحفاظ على سلسلة الانتصارات التي يحققها فريق سيدات طائرة الأهلي على مدى تاريخه.

وأشادت كارولينا بالاحترافية الكبيرة للنادي الأهلي من بداية المفاوضات وحتى الوصول إلى القاهرة وإتمام التعاقد، مشددة على أنها ستبذل كل طاقتها حتى تكون عند ثقة الجهاز الفني، وأن لديها طموحًا كبيرًا لتقديم مواسم مميزة مع الفريق، لإسعاد جماهير الأهلي.

وأوضحت اللاعبة، أن الأهلي كيان كبير وصاحب تاريخ عريق ويكفي أنه الأفضل في إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدة أنها تشعر بالسعادة لوجودها داخل النادي، بعد أن شاهدت دولاب البطولات المختلفة لجميع الألعاب، والهيمنة على معظم الألقاب لفترة طويلة، وتحديدًا في الكرة الطائرة.

وأكدت ديانا أن المستوى الفني والبدني لـ«سيدات طائرة الأهلي» يجعلها على يقين من نجاح تجربتها، ويساعدها على الظهور بالصورة التي تتمناها وترضي الجهاز الفني والجماهير.

واختتمت أنها تنتظر المشاركة مع الفريق في المباريات، وتتطلع بشدة إلى خوض أول لقاء بقميص الأهلي.