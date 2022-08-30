شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق فيوتشر، فى إنهاء مسابقة الدوري في المركز الرابع بشكل مؤقت بعد الفوز علي المقاصة بهدف نظيف، منتظرا نتيجة فريق طلائع الجيش غداً الذي ينافسه علي هذا المركز.

فيما تصدر نادي الزمالك بطل الدوري لهذا الموسم جدول ترتيب الدوري المصري، وتأكد حسم فريق الأهلى المركز الثالث بالدورى هذا الموسم بعد الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف بينما حصل بيراميدز على المركز الثانى خلف الزمالك بطل المسابقة.

وهبط فريق "إيسترن كومبانى" إلى دورى القسم الثانى رسميا بعد الخسارة أمام البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، كما هبط من قبل فريق مصر المقاصة المتذيل جدول الدوري .



جدول الدوري

المقاصة يخسر من فيوتشر بهدف في مباراة توديع الممتاز

تغلب فريق فيوتشر على نظيره المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فيوتشر إلى 56 في المركز الرابع بجدول الدوري، بينما توقف رصيد المقاصة عند 15 نقطة في المركز الأخير بجدول المسابقة.