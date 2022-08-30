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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح فريق فيوتشر، فى إنهاء مسابقة الدوري في المركز الرابع بشكل مؤقت بعد الفوز علي المقاصة بهدف نظيف، منتظرا نتيجة فريق طلائع الجيش غداً الذي ينافسه علي هذا المركز.
فيما تصدر نادي الزمالك بطل الدوري لهذا الموسم جدول ترتيب الدوري المصري، وتأكد حسم فريق الأهلى المركز الثالث بالدورى هذا الموسم بعد الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف بينما حصل بيراميدز على المركز الثانى خلف الزمالك بطل المسابقة.
وهبط فريق "إيسترن كومبانى" إلى دورى القسم الثانى رسميا بعد الخسارة أمام البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، كما هبط من قبل فريق مصر المقاصة المتذيل جدول الدوري .
جدول الدوري
المقاصة يخسر من فيوتشر بهدف في مباراة توديع الممتاز
تغلب فريق فيوتشر على نظيره المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد فيوتشر إلى 56 في المركز الرابع بجدول الدوري، بينما توقف رصيد المقاصة عند 15 نقطة في المركز الأخير بجدول المسابقة.
وكان فيوتشر الأنشط خلال الشوط الأول وهدد مرمى المقاصة في أكثر من فرصة ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى بلتاجي سمير ، فيما سجل مروان محسن هدف التقدم لفيوتشر في الدقيقة 43 بعد استقبال عرضية من الجبهة اليسرى ولعبها عرضية على يمين حاري المقاصة، واستمرت النتيجة بتقدم فيوتشر بهدف نظيف حتى نهاية الشوط الأول.
ولم يتغير الوضع طوال الشوط الثاني حتى نهاية المباراة بهزيمة المقاصة في آخر مبارياته في الدوري الممتاز بعد تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
خط الدفاع : طارق طه - سعد سمير - مروان صحراوي - محمود شعبان
خط الوسط: غنام محمد - محمد رضا - عمر سافيولا - أشرف مجدي - مصطفى البدري
خط الهجوم : مروان محسن
فيما أعلن عيد مرازيق المدير الفني لفريق المقاصة تشكيل فريقه لمباراة فيوتشر والمكون من:
حراسة المرمى: بلتاجي سمير
خط الدفاع : محمود عقل - أحمد عيد - علي المصري - محمد الضرف
خط الوسط: حسام عبد الواحد - زياد أشرف - إسلام زيادة - يحيى زكريا
خط الهجوم: محمود عادل - جون أفيري