«الأخيرة» في مشواره مع الأهلي .. سواريش يعلن قائمة مباراة سيراميكا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام في الرابعة والنصف عصر غد الثلاثاء على ‏استاد الأهلي ‏we‏ السلام، ضمن مواجهات الجولة الـ34 «الأخيرة» من بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وضمت قائمة الأهلي كلًا من: ‏

مصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ‏ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد ‏عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية ‏وعلي عمرو.‏

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام في الرابعة والنصف عصر غد الثلاثاء على استاد الأهلي we السلام، ضمن مواجهات الجولة الـ34 «الأخيرة» من بطولة الدوري الممتاز.

قبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

سواريس سيرحل عن الأهلي

الإعلامي أحمد شوبير، قال عبر محطة "أون سبورت" الإذاعية: "الأمر منتهٍ، سواريس سيرحل عن الأهلي، لم يبلغه أحد بشكل رسمي، ولكنه يشعر بالموقف، وبدا عليه الحزن والغضب".

وبشأن هوية مدرب الأهلي الجديد، أوضح شوبير: "بعض المقربين طرحوا فكرة عودة رينيه فايلر، لم تكن مفاوضات رسمية، بل تم التواصل بشكل ودي مع المدرب السويسري، ولكنه رفض".

وواصل: "إدارة الأهلي لم تفكر إطلاقا في عودة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وبعض المحبين طرحوا عودة البرتغالي مانويل جوزيه بداعي نجاح تجربة جوسفالدو فيريرا مع الزمالك، ولكن المدرب البرتغالي اعتزل".

وأكد أحمد شوبير في ختام كلامه: "إدارة الأهلي لم تفكر إطلاقا في الخيارات الثلاثة فايلر وموسيماني ومانويل جوزيه".

يذكر أن فايلر عمل مدربا للأهلي موسما واحدا، حقق خلاله لقبي الدوري وكأس السوبر، ورحل في سبتمبر/ أيلول 2020 لأسباب أسرية بسبب قيود السفر والتنقل وسط جائحة كورونا.