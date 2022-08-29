شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتقدم على المقاصة بهدف مروان محسن في الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة فيوتشر ضد المقاصة بتقدم فيوتشر بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فيوتشر الأنشط خلال الشوط الأول وهدد مرمى المقاصة في أكثر من فرصة ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى بلتاجي سمير ، فيما سجل مروان محسن هدف التقدم لفيوتشر في الدقيقة 43 بعد استقبال عرضية من الجبهة اليسرى ولعبها عرضية على يمين حاري المقاصة، واستمرت النتيجة بتقدم فيوتشر بهدف نظيف حتى نهاية الشوط الأول.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع : طارق طه - سعد سمير - مروان صحراوي - محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد - محمد رضا - عمر سافيولا - أشرف مجدي - مصطفى البدري

خط الهجوم : مروان محسن

فيما أعلن عيد مرازيق المدير الفني لفريق المقاصة تشكيل فريقه لمباراة فيوتشر والمكون من:

حراسة المرمى: بلتاجي سمير

خط الدفاع : محمود عقل - أحمد عيد - علي المصري - محمد الضرف

خط الوسط: حسام عبد الواحد - زياد أشرف - إسلام زيادة - يحيى زكريا

خط الهجوم: محمود عادل - جون أفيري