شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصدر بيانا ينفى فيه حل مجلس إدارة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة نادى سموحة بياناً يكشف فيه حقيقة ما تم تداوله عن حل مجلس إدارته برئاسة وليد عرفات.

وجاء بيان سموحة كالتالي:

بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص الحكم الصادر في الدعاوي أرقام ٣٣٢٧ و ٤٩٢٩ و ٤٩٩٢ و ٦٧/٥٥١٠ق قضاء إداري القاهرة والصادر بجلسة ٢٨/٨/٢٠٢٢ حيث أن ماتم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة حيث أن الدعوى الأولى كانت بطلب بطلان الإنتخابات وقضي فيها بعدم القبول.

أما الدعوى الأخرى فتتعلق بإدراج اسم أحد السادة المرشحين بالانتخابات وإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بخصوص ذلك - ولم تقض تلك الأحكام مطلقًا ببطلان إجراءات وإنعقاد الجمعية العمومية للنادي المنعقدة في ٢٩/١٠/٢٠٢١ ولم يقضى فيها بإلغاء الإنتخابات التي تم إجرائها والتي أسفرت عن فوز المجلس الحالي برئاسة السيد المحاسب / وليد عرفات وأن ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي بزعم بطلان الإنتخابات وحل مجلس الإدارة ليس له أساس من الصحة وأن الغرض منه زعزعة إستقرار النادي وأمنه.

وعليه فإن مجلس الإدارة يهيب بالجميع تحرى الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار والرجوع بشأنها للجهات والمصادر المختصة والموثوق بها.