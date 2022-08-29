شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا فى قائمة سموحة استعدادًا لمواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق سموحة، عن قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة فاركو فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخيرة من بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.



وجاءت قائمة سموحة كالتالى:



حراسة المرمى: عمر صلاح – محمد أشرف

الدفاع: رجب نبيل، شريف رضا، بهاء مجدى، أحمد حكم، أحمد جمال، أحمد بيكهام، خالد عبد الفتاح

الوسط: عبد الكبير الوادى، محمد نادى، أحمد حمص، حمدى علاء، مهاب أشرف، حسين فيصل، مصطفى الخواجة، جيروم فيليب

الهجوم: أليا سيلا، مروان حمدى، فهد جمعة



ويفقد فريق سموحة العديد من اللاعبين أمام فاركو، والتى يأتى أبرزهم الهانى سليمان ومحمد شكرى ومحمد كناريا للإصابة.

ويحتل فريق سموحة المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 46 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز سموحة فى 11 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 44 هدفا واستقبلت شباكهم 45.