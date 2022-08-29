شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى تحضيراته لمواجهة سيراميكا فى ختام الدوري.. وظهور أفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام في الرابعة والنصف عصر غدٍ الثلاثاء على استاد الأهلي - السلام، ضمن مواجهات الجولة الـ34 "الأخيرة" من بطولة الدوري الممتاز.

قبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وخاض الأهلي مرانه على ملعب التتش، وبدأ بإجراء عمليات الإحماء وفقرة بدنية خفيفة قبل تنفيذ الجزء الخططي داخل الملعب استعدادًا لمواجهة سيراميكا.

وتواجد اليوم محمد مجدي أفشة لاعب الفريق داخل التتش بعد إجرائه عملية "فتق في جدار البطن" بأحد المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر، وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي.

واطمأن الجهاز الفني ولاعبو الفريق على حالة أفشة بعد ظهوره اليوم داخل النادي على هامش المران الختامي للفريق لمباراة سيراميكا.