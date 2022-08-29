شكرا لقرائتكم خبر عن مراون محسن يقود هجوم فيوتشر.. وبلتاجي سمير يحرس عرين المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد المقاصة اليوم الإثنين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع : طارق طه - سعد سمير - مروان صحراوي - محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد - محمد رضا - عمر سافيولا - أشرف مجدي - مصطفى البدري

خط الهجوم: مروان محسن

فيما أعلن عيد مرازيق المدير الفني لفريق المقاصة تشكيل فريقه لمباراة فيوتشر والمكون من:

حراسة المرمى: بلتاجي سمير

خط الدفاع : محمود عقل - أحمد عيد - علي المصري - محمد الضرف

خط الوسط: حسام عبد الواحد - زياد أشرف - إسلام زيادة - يحيى زكريا

خط الهجوم: محمود عادل - جون أفيري