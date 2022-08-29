شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يخوض 3 مواجهات ودية مع أندية الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مديره الفني مصطفى لطفي، معسكرًا مغلقًا لمدة 9 أيام فى أحد فنادق الإسكندرية، فى إطار خطة الاستعداد لبطولة كأس العرب، التى ستقام فى السعودية خلال الفترة المقبلة.

ويسعى المدير الفني لتجربة بعض اللاعبين الذين تم اختيارهم من ناديي بلدية المحلة والشرقية، للوقوف على مستوياتهم الفنية، وحسم إمكانية انضمامهم لصفوف المنتخب المصري في الفترة المقبلة.

كما استقر لطفي على خوض عدد من المباريات الودية مع أندية الأسكندرية، لتجربة بعض الخطط الفنية، والوصول باللاعبين إلى أعلى مستوى فني وبدني في أسرع وقت.

واختار المدير الفني للمنتخب قائمة لاعبين تضم كلاً من: محمد السيد، إبراهيم، يوسف مرتضى، أحمد لبانه، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، إسلام أحمد، كريم شحاتة، عبدالرحمن حسن "توتو"، حسام باولو، محمد عبدالنبي، إسماعيل بهجت، أحمد معروف، الحسيني طه، بلال عارف وأحمد بالي.

ويضم الجهاز الفنى المعاون كلًا من أحمد أبوسريع المدرب العام، محمد فوزي مدرباً لحراس المرمى، محمد منجي المدير الإدارى وإسلام شاكر مدير المهمات