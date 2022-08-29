شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن تغيير موعد مباريات السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد كرة اليد عن تغيير موعد مباريات بطولة كأس السوبر المصرى المحلى المحدد فى أيام 10,11,12 سبتمبر المقبل للموسم المحلى 2022.2023، لتقام فى التاسعة مساءً بدلاً من السادسة مساءً.

ومن المقرر أن تقام فى اليوم الأول منافسة بين الزمالك مع سبورتنج، وفى اليوم التالى الأهلى مع سبورتنج، وتختتم بمواجهة القمة بين الأهلى والزمالك 12 سبتمبر.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، مسبقا، 13 سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 لموسم 2022/2023.

كما تم تحديد 23 سبتمبر أيضًا موعدًا لانطلاق دورى عمومى السيدات، و16 سبتمبر لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين.



مواعيد مباريات اليد

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا انطلاق مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022/2023 يوم 16 سبتمبر المقبل، خلال المؤتمر السنوى للاتحاد.

وتم الإعلان عن انطلاق كأس مصر يوم 30 أكتوبر المقبل، بينما يقام السوبر المصرى يوم 10 سبتمبر المقبل، والذى يسعى الاتحاد لإقامته فى الإمارات.