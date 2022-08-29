شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي المقاصة "صبيحة وإمو" على رادار المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد صبيحة ومحمد عادل إمو لاعبي المقاصة اهتمامات المصري للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تألق الثنائي رفقة الفريق الفيومي في الموسم الحالي ولفتا أنظار عدد من أندية الدوري الممتاز.

ويرغب المقاصة في بيع عدد من لاعبيه خلال الفترة الحالية بعد تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، في ظل حاجته إلى سيولة للإنفاق على فريق الكرة بالمظاليم من أجل التحضير الجيد للعودة إلى دوري الأضواء والشهرة.

ويلعب أحمد صبيحة في مركز قلب الدفاع ويعد من اللاعبين المميزين في صفوف الفريق الفيومي ولا تمانع الإدارة في بيعه حال وصول عرض مالي مناسب للتعاقد معه في الصيف الحالي.

كما يعد محمد عادل إمو من المواهب الشابة التي ينتظرها مستقبل كبير في سماء الكرة المصرية وترغب إدارة المقاصة في تسويقه بشكل جيد من أجل تحقيق أكبر استفادة مالية من جراء بيع اللاعب.