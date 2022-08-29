7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين الكثير من الأخبار الرياضية الهامة منها تمسك بيراميدز برمضان صبحى، وانطلاق انتخابات النادى المصرى البورسعيدى.

انطلاق انتخابات النادى المصرى لاختيار مجلس إدارة جديد

انطلقت في التاسعة صباح اليوم، الاثنين، انتخابات النادي المصري لاختيار مجلس إدارة جديد، وأعلنت إدارة النادي البورسعيدي كافة ترتيبات الجمعية العمومية للنادي، حيث تم فتح باب التصويت (التزكية على مقاعد الرئيس، نائبا الرئيس، أمين الصندوق، العضوية، العضوية تحت السن، بالإضافة إلى التصويت على الميزانية)، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً لنحو 6913 عضوًا من خلال 18 لجنة (11 لجنة للرجال، 7 لجان للسيدات).

أكد الإعلامى خالد الغندور أن نادى الزمالك يبحث عن مهاجم أفريقى للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال الغندور فى برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الزمالك يبحث عن مهاجم أفريقي لتعزيز خط الهجوم بعد التعاقد مع إبراهيما نداى وزكريا الوردي وأحمد أيمن منصور".

الأهلى يستعد لإعلان صفقاته الجديدة بعد مباراة سيراميكا استقر مسئولو النادي الأهلي على إعلان الصفقات الجديدة التى أبرمتها إدارة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد مباراته أمام سيراميكا غدا، الثلاثاء، فى ختام الموسم الحالي للدوري المصري، بناءً على قرار مسئولي الأهلي الذين اتفقوا على تأجيل الحديث عن أي شىء يخص فريق الكرة لحين الانتهاء من مباريات الدوري العام.

استبعد خالد القماش، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، إياد العسقلانى مدافع منتخب الشباب من حساباته الفنية فى مباراة طلائع الجيش لعدم امتلاك اللاعب عقد لاعب محترف مع الفريق الأول حتى الآن، وبالتالى ليس من حقه المشاركة فى المباراة.